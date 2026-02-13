Schockanruf in Nürtingen: Telefonbetrüger bringen Seniorin um fünfstellige Summe

1 Telefonbetrüger haben eine Seniorin um eine fünfstellige Summe gebracht (Symbolbild). Foto: Roland Weihrauch/dpa

Mit einem Schockanruf haben Telefonbetrüger eine Seniorin aus Nürtingen (Kreis Esslingen) um eine fünfstellige Geldsumme gebracht. Der Anrufer gab sich als Staatsanwalt aus.











Trickbetrüger haben am Donnerstag eine Seniorin in Nürtingen-Raidwangenmit einem Schockanruf um eine fünfstellige Geldsumme gebracht. Wie die Polizei berichtet, erhielt die Frau um die Mittagszeit einen Telefonanruf, in dem sich ein Betrüger als Staatsanwalt ausgab und der Frau vorgaukelte, dass ihre Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine Hafstrafe abzuwenden, sei die Bezahlung einer hohen Kaution erforderlich.

Die in Sorge versetzte Seniorin schenkte der frei erfundenen Geschichte laut der Polizei schließlich Glauben. Sie befolgte die Instruktionen des vermeintlichen Staatsanwalts und übergab einer Komplizin auf dem Parkplatz einer Bäckerei in Großbettlingen die geforderte Geldsumme. Zum Anrufer ist der Polizei bislang lediglich bekannt, dass der Mann auf circa 40 Jahre geschätzt wurde und möglicherweise einen schwäbischen Einschlag in seiner Aussprache hatte. Die Seniorin beschrieb die Geldabholerin als eine circa 1,60 Meter große Frau mit einem rundlichen Gesicht und heller Haut, bekleidet mit einer dunklen Winterjacke.