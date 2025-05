Schockanruf in Filderstadt: Seniorin um Geld und Wertsachen betrogen

1 Eine Seniorin wurde durch einen Schockanruf in Angst und Schrecken versetzt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Sorge war stärker als das Misstrauen: Ein Anrufer brachte eine Frau aus Filderstadt- Bernhausen dazu, einem Abholer Bargeld und Wertgegenstände auszuhändigen. Als die Geschädigte den Betrug entdeckte, war es schon zu spät.











Der Anrufer versetzte die Seniorin in Angst und Schrecken. Eine Angehörige von ihr sei an einem tödlichen Verkehrsunfall beteiligt gewesen, teilte der Unbekannte der Frau aus Filderstadt-Bernhausen am Donnerstag am Telefon mit. Bis zur Bezahlung einer Kaution müsse ihre Verwandte in Polizeigewahrsam bleiben. Die Seniorin wurde durch den Anruf so verängstigt und besorgt, dass sie dem Mann Glauben schenkte. Kurz nach 13 Uhr übergab sie an ihrer Wohnanschrift Bargeld und Wertgegenstände an einen Abholer. Kurze Zeit später flog der Betrug auf und die Geschädigte verständigte die Polizei.

Der Abholer soll ein etwa 25 Jahre alter, rund 175 Zentimeter großer Mann von normaler Statur mit blonden, kurzen Haaren gewesen sein. Er war zur Tatzeit mit einem hellblauen Hemd bekleidet. Zeugen, die insbesondere am Donnerstagmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen im Wohngebiet zwischen der Karlstraße und dem Fleinsbach gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7 09 13 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden.

Die Polizei rät, sofort den Telefonhörer aufzulegen, wenn Geld oder Wertsachen gefordert werden. Der angeblich sich in Not befindliche Angehörige sollte unter der bekannten Nummer angerufen werden. Am Telefon sollte nie über persönliche oder finanzielle Verhältnisse gesprochen, Geld und Wertsachen nie an unbekannte Personen übergeben werden. Eine Vertrauensperson sollte hinzugezogen oder die Polizei unter dem Notruf 110 verständigt werden.