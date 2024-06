Schockanruf in Esslingen: Unbekannter Mann flüchtet nach Betrugsversuch – Helikopter im Einsatz

1 Die Polizei fahndete am Montagnachmittag mit mehreren Streifenwagen und einem Helikopter in Esslingen nach dem Betrüger. (Symbolfoto) Foto: imago/Felix Koenig

Mit einem sogenannten Schockanruf haben Betrüger am Dienstag versucht, einen fünfstelligen Betrag von einem Esslinger Ehepaar zu erbeuten. Im letzten Moment fiel der Betrug auf. Die Polizei fahndete daraufhin unter anderem mit einem Hubschrauber.











Im letzten Moment ist am Montag in Esslingen ein Betrug aufgeflogen. Die Polizei startete daraufhin eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen, auch ein Hubschrauber war zwischenzeitlich im Einsatz, wie ein Sprecher berichtet.

Ein Ehepaar, das in der Esslinger Stadtmitte wohnt, war mit einem sogenannten Schockanruf in Sorge um ihren Enkel versetzt worden. Die Betrüger gaben in dem Telefonat an, der Enkel habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um eine Untersuchungshaft zu verhindern, müsse eine fünfstellige Kaution gestellt werden.

Als ein Komplize der Betrüger den Betrag, den das Ehepaar in Form von Wertgegenständen und Bargeld zusammengepackt hatte, abholen wollte, wurde der Mann misstrauisch und forderte einen Ausweis des vermeintlichen Gerichtshelfers. Zeitgleich rief die Frau bei der Polizei an, um sich nach dem angeblichen Unfall zu erkundigen. Als der Betrug aufflog, flüchtete der Abholer ohne Beute zu Fuß. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und suchte mit mehreren Streifenwagen und einem Helikopter nach dem Flüchtigen.