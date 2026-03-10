Schock in Dänemark: Schlafendes Baby im Kinderwagen entführt

2 Dramatische Stunden im dänischen Hadersleben. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa

Albtraum für Eltern in Dänemark: Ein Baby wird im Kinderwagen aus einem Innenhof entführt. 90 Minuten später findet die Polizei das Mädchen in einem Hotelzimmer.











Hadersleben - Ein schlafendes Baby ist in Dänemark in seinem Kinderwagen entführt worden. Später wurde das sieben Monate alte Mädchen in einem Hotelzimmer wiedergefunden, in dem sich auch ein 37-jähriger Mann aufhielt, wie die Polizei mitteilte. Das Kind soll im Krankenhaus untersucht werden, wie dessen Vater Medien sagte. Der Verdächtige sollte am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Das Baby hatte am Montagabend in seinem Kinderwagen in dem Innenhof des Hauses im süddänischen Hadersleben geschlafen, in dem die Wohnung der Familie liegt. In Dänemark ist es normal, dass Kinder etwa ihren Mittagsschlaf an der frischen Luft machen - nicht nur in privaten Innenhöfen, sondern zum Beispiel auch in Kitas oder in Kinderwägen vor Cafés.

Eltern unter Schock: "Unsere Kinder schlafen dort jeden Tag"

Der Innenhof sei mit einem Gittertor gesichert gewesen, das zum Zeitpunkt der Entführung aber nicht abgeschlossen gewesen sei, zitieren dänische Medien die Eltern des Mädchens. "Unsere Kinder schlafen dort beide jeden Tag", sagte der Vater der Zeitung "JydskeVestkysten". "Wir sind total geschockt und haben Angst." Nie wieder würden sie ihr Kind ohne Aufsicht draußen schlafen lassen.

Eineinhalb Stunden lang mussten die Eltern am Abend um ihr Kind bangen. Den Kinderwagen fand die Polizei einen Kilometer vom Tatort entfernt. Nach dem Fund des Babys in einem Hotel in Hadersleben hätten seine Mitarbeiter unter Schock gestanden, sagte der Hotelchef der Nachrichtenagentur Ritzau.

Was das Motiv für die Tat sein könnte und ob der Verdächtige das Mädchen kannte, war zunächst unklar. Seiner Tochter gehe es schon besser, sagte der Vater "JydskeVestkysten": "Gestern konnten wir kaum mit ihr kommunizieren - als wäre sie betäubt und megamüde."