Schock im Derby gegen TVB Stuttgart: Nach Tom Wolfs Unterarmbruch – legt SG BBM Bietigheim personell nach?

15 Bietigheims Mannschaftsarzt Georgios „Aki“ Karavalakis kümmert sich noch auf dem Spielfeld um den verletzten Tom Wolf. Foto:

Die SG BBM Bietigheim denkt nach der schweren Verletzung von Rückraumspieler Tom Wolf im Handball-Derby gegen den TVB Stuttgart über eine Nachverpflichtung nach. Unabhängig davon soll am Samstag endlich der erste Heimsieg in der Bundesliga her.











Die spanische Fraktion saß 50 Minuten nach Spielende einträchtig im Kabinengang auf dem Boden, eine Kiste Bier neben sich und unterhielt sich lebhaft. Beim Plausch von Juan de la Peña, Gonzalo Perez (beide SG BBM Bietigheim) mit Jorge Serrano, Daniel Fernandez und Bruno Reguart (alle TVB Stuttgart) ging es nach dem Derby in der Handball-Bundesliga auch um die schwere Verletzung von Tom Wolf. Der zuletzt so starke Bietigheimer Rückraumspieler war bei der unglücklichen 29:30(15:14)-Niederlage des Aufsteigers bereits im ersten Angriff so unglücklich gestürzt, dass er erst mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden liegen blieb, dann in die Kabine begleitet wurde und ins Krankenhaus kam.