Schock für junge Familie aus Stuttgart: Mama ist unheilbar krank

1 Das Hochzeitsfoto vor dem Standesamt in Stuttgart-Möhringen entstand wenige Wochen nach Sophie Ohnmachts Diagnose. Unter ihrem Kleid versteckt sich ihr älterer Sohn. Foto: privat

Im vergangenen Sommer – kurz nach der Geburt ihres zweiten Sohnes – bekommt Sophie Ohnmacht die Diagnose ALS. Die Krankheit führt binnen weniger Jahre zum Tod. Doch die junge Frau kämpft.











Link kopiert

Es ist so verdammt schnell gegangen. Im Januar 2023 bringt Sophie Ohnmacht ihren zweiten Sohn zur Welt. Alles ist perfekt. Zusammen mit ihrem Partner, den sie einst bei einer Veranstaltung der Uni Stuttgart für Erstsemestler kennengelernt hat, lebt sie in der kleinen Dachgeschosswohnung in Möhringen. Das Paar hat viele Freunde, ist bestens vernetzt, der große Sohn geht gerne in seine Kita.