1 Mehr Sicherheit durch einen Schnelltest: Im Testzentrum im Fasanenhof Ost wird ein Abstrich genommen. Foto: Lichtgut//Achim Zweygarth

Die Nachfrage nach den kostenlosen Schnelltests wächst. Der Zulauf ist aber weiter verhalten. Auch am zweiten Tag haben noch nicht alle Testzentren mitgemacht.

Stuttgart - Leicht zu finden ist die Teststelle im Industriegebiet Fasanenhof Ost in Möhringen nicht. Nur ein Zettel an der Tür des Gebäudes am Eichwiesenring macht deutlich, dass man hier einen Schnelltest machen lassen kann. Dennoch haben schon am Morgen einige Bürger den Weg zum improvisierten Testzentrum von Global Quality Sports gefunden. „Wir wollen einfach sicher gehen“, sagt Andrew Mackie aus Birkach. Seine Frau habe einen Massagesalon, erzählt der 66-Jährige, „da hat sie viel mit Menschen zutun“. Und sein Sohn werde am Montag an wieder zur Schule gehen. Drum will Mackie wissen, wie die Lage ist. Auch wenn er aufgrund seines bisherigen Verhaltens dafür eigentlich keine Grund hat.