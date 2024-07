Schnellradweg in Plochingen: Die Fronten verhärten sich

1 Hier im Bereich des Landschaftsparks möchte das Land den Schnellradweg führen. Foto: Karin Ait Atmane

Der Bürgermeister setzt weiter auf einen Kompromiss mit dem Land in Sachen Schnellradwegtrasse, Aber der Rückhalt des Gemeinderats für seine Strategie bröckelt.











An zwei Stellen klemmt die Planung des Schnellradwegs RS 4: in Esslingen und in Plochingen, wo sich die Stadt vehement gegen die Vorzugstrasse des Landes wehrt und um eine Alternative kämpft. Um diese voranzubringen, hatte der Gemeinderat vor gut zwei Monaten beschlossen, dem Land Vorleistungen anzubieten. Doch nun ruderte im Ausschuss für Bauen, Technik und Umwelt (ABTU) ein Teil des Gremiums zurück, was die Strategie ins Wanken bringt.