Schnelles Internet in Stuttgart: Tipp, wenn der Glasfaser-Verkäufer klingelt: „Einfach nicht aufmachen“
Die Verbraucherzentrale warnt vor Haustürgeschäften. Foto: Imago stock&people

An mehreren Orten in Stuttgart wird Glasfaser verlegt. Das nutzen manche Firmen für unseriöse Angebote zwischen Tür und Angel. Auch sonst gibt es einiges zu beachten.

„Dauernd kommen irgendwelche Hausierer und bieten uns Glasfaserkabel an“, sagt Hans-Joachim Hildner. Der 78-Jährige aus Stuttgart-Feuerbach hat vor Kurzem einen Glasfaservertrag unterschrieben. Bis es so weit war, trieben ihn jedoch viele Fragen um. Erst ist nicht der Einzige. Auch bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und der Stadt Stuttgart gehen Anrufe verunsicherter Menschen zum Glasfaserausbau ein. Antworten auf wichtige Fragen.

