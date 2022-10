1 Schlechte Nachricht für das Aichschießer Gewerbegebiet. Die Telekom will dort keine Glasfaserkabel verlegen. Foto: /Andreas Kaier

Die Telekom will mit dem Ausbau des Glasfasernetzes in Schanbach und Aichschieß beginnen. Warum wird aber das Gewerbegebiet ausgespart?















Die Deutsche Telekom will nach eignen Angaben noch in diesem Jahr in Aichwald damit beginnen, die Ortsteile Aichschieß und Schanbach an das Glasfasernetz anzuschließen und damit die Haushalte dort mit schnellem Internet zu versorgen. Die entsprechenden Pläne stellte Regio Manager Jürgen Wolf vom Infrastrukturvertrieb der Telekom den Aichwalder Gemeinderäten während deren jüngsten Sitzung vor.