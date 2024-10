Schnelles Internet im Kreis Esslingen: Hochdorf beginnt mit Glasfaserausbau

1 In vielen Orten dreht sich zurzeit vieles um den Glasfaserausbau – auch in Hochdorf. Foto: dpa/Sina Schuldt

In Hochdorf ist man guter Dinge, dass alles gut läuft mit dem Glasfaserausbau. Anderenorts blickt man inzwischen sehr skeptisch auf den Ausbau.











Mitte September hat die Firma Deutsche Glasfaser mit dem Glasfaserausbau in Hochdorf begonnen. Die Gemeinde erhalte flächendeckend zukunftssichere Glasfaseranschlüsse, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Bisher hätten rund 780 Haushalte diese Möglichkeit genutzt und einen entsprechenden Tarif gebucht. Mit dem Beginn der Tiefbauarbeiten sei ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einem schnellen und zukunftssicheren Glasfasernetz in der Gemeinde getan, heißt es weiter.