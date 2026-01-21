Schneller Trendsport: Neue Padel-Halle öffnet schon bald im Kreis Esslingen
1
Der Trendsport Padel setzt sich auch im Kreis Esslingen weiter durch. Foto: dpa/Britta Pedersen

Mit einer Padel-Anlage wollen die Brüder Daniel und Frank Haist aus Deizisau den Trendsport im Kreis Esslingen nachhaltig etablieren – die wichtigsten Infos und Hintergründe.

Der Trendsport Padel setzt sich auch im Kreis Esslingen weiter durch. In Unterensingen planen die Brüder Frank und Daniel Haist eine neue Anlage. In der Halle nahe den Tennisplätzen soll es zwei Doppel- und einen Einzelcourt geben. Der TSV RSK Esslingen und die Sportvereinigung 1845 Esslingen planen jeweils eine Anlage auf ihren Sportgeländen.

