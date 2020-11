1 Foto: Ines Rudel

Nicht nur Medikamente oder Automobilteile fliegt die Charter-Firma ProAir in alle Welt. Auch Geschäftsreisende und Urlauber setzen in Zeiten von Corona zunehmend auf Privatflüge.

Leinfelden-Echterdingen - In einem Spezialkoffer haben die Piloten der Firma ProAir 25 Kilogramm Diamanten transportiert. „Bei dieser wertvollen Fracht war es besonders herausfordernd, für die Sicherheit zu sorgen“, sagt Andreas Wald. Der Manager des Charter- und Logistikunternehmens ist gerade jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie immer wieder mit Notfällen konfrontiert. Wenn solche Transporte zwischen Afrika und Europa dann auch noch besonders schnell abgewickelt werden müssten, gelte es, in kurzer Zeit ungewöhnliche Lösungen zu finden. Auch Impfserum hat die Firma von den Fildern schon in die USA geflogen. Da kommt es auf eine gute Kühlung an.