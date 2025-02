Schneefront erreicht Kreis Esslingen: Winter-Freude am Esslinger Jägerhaus

1 Hund Hauke und sein Herrchen Hans-Jürgen Mayer sind echte Schneefans. Foto: Roberto Bulgrin

Richtig Schnee gab es am Donnerstag insbesondere in den höheren Lagen. Die Freude an der weißen Pracht wird aber nicht lange anhalten. Der Deutsche Wetterdienst weiß, warum.











Link kopiert

Mitten im Schnee auf dem Flugplatz am Jägerhaus in Esslingen fühlt sich Hauke, der zweijährige Hund von Hans-Jürgen Mayer, pudelwohl. Doch Schneefans wie ihm könnte es bald hundeelend gehen. Denn die weiße Pracht ist nur von kurzer Dauer.

Niederschläge wird es nach der Vorhersage von Meteorologe Thomas Schuster vom Deutschen Wetterdienst in der Region Stuttgart wohl erst wieder am Freitag, 21. Februar, geben – und dann in Form von Regen. Allerdings ist im Februar dieses Jahres bereits genug Wasser vom Himmel gekommen. Im Durchschnitt, so der Fachmann, gibt es im gesamten Monat laut Wetteraufzeichnungen etwa 35 Liter pro Quadratmeter in der Region. Bisher wurden im Februar 2025 aber bereits 38,5 Liter Niederschläge gemessen.

Es wird bald wieder wärmer im Kreis Esslingen

Ein glücklicher Hund im Esslinger Schnee. Foto: Roberto Bulgrin

Bei den Temperaturen ist dieser Monat weniger auffällig. Die Mitteltemperatur der Wetteraufzeichnungen liegt bei 1,9 Grad Celsius. Der Februar 2025 hat uns bisher zwei Grad im Durchschnitt beschert – also nur eine minimale Abweichung von 0,1 Grad.

Der Schnee kommt vielleicht zurück im Kreis Esslingen

Und es wird noch wärmer. Am Samstag und Sonntag klettern die Temperaturen laut Thomas Schuster tagsüber auf bis zu fünf Grad, und in der kommenden Woche würden sie noch weiter steigen. Ob sich Schneefans wie Hund Hauke aber nochmals tierisch in der weißen Pracht austoben können, vermag selbst der Meteorologe nicht zu sagen. Aber, so sein Trost, es kann durchaus auch noch im März zu Schneefällen kommen.