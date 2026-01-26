Schneefall vor einer Woche: „Märchenhafte Stadt“ - So schön war es in Esslingen

20 Winter-Stimmung samt kleiner Schnee-Kunst. Foto: Christian Oetinger

Kurz war er da, jetzt ist er schon wieder weg: Der Schneefall vor rund einer Woche in Esslingen hat viele Bürgerinnen und Bürger verzaubert. Große weiße Flocken waren am späten Sonntag über der Stadt niedergefallen. Viele erfreuten sich an dem dicken Weiß, das auch am Tag danach noch sichtbar war.

Auf Facebook beschrieb die Esslingerin Elena Chantzi die magischen Szenen am Abend: „Die alten Fachwerkhäuser stehen da, als hätten sie schon tausend Winter gesehen, warm beleuchtet und ruhig. Laternen werfen ihr goldenes Licht auf den weißen Boden, Schneeflocken tanzen durch die Luft, und für einen Moment scheint die Zeit an diesem Abend stehen zu bleiben. Die Kinder fühlen sich wie in einer märchenhaften Stadt und springen fröhlich umher.“

Elena und auch andere Leserinnen und Leser haben uns ihre Fotos und Videos vom Abend zur Verfügung gestellt und auch wir waren unterwegs – klicken Sie sich gerne durch die Bildergalerie für ein bisschen Winter-Nostalgie. Lang blieb die Schneepracht leider nicht erhalten. Wetterdienste hatten recht mit ihrer Prognose, die deutliche Plusgrade vorausgesagt hatte.