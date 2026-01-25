Schneefall in Stuttgart: Mehrere Unfälle wegen Schnee und Glätte

1 In einigen Teilen Baden-Württembergs haben die Verkehrsteilnehmer am Sonntagabend teils mit glatten Straßen zu kämpfen. (Archivbild) Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttg

Glatte Straßen in Stuttgart und dem Rest des Ladens sorgen am Sonntagabend für mehrere Unfälle: Die Feuerwehr warnt vor gefährlichen Verkehrsbedingungen und ruft zur Vorsicht auf.











Wer derzeit mit dem Auto in Stuttgart unterwegs ist, muss sich auf winterliche Straßenverhältnisse einstellen. In den vergangenen Stunden kam es aufgrund von Glätte bereits zu zahlreichen Unfällen, teilte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mit. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden, schwer verletzte Personen gab es demnach nicht. (Stand: 20.45 Uhr)

Die Zahl der Unfälle nähert sich laut Polizei einem mittleren zweistelligen Bereich. „Der Winter hat uns wieder fest im Griff“, sagte der Sprecher.

Feuerwehr Stuttgart: „Bitte fahrt und bewegt euch vorsichtig“

Auch die Feuerwehr Stuttgart warnt vor rutschigen Straßen. „Im gesamten Stadtgebiet Stuttgart kommt es zu Glätte aufgrund des Schneefalls“, schreibt die Feuerwehr auf der Plattform X. „Wir haben die ersten Einsätze wegen des Schneefalls und rüsten die ersten Einsatzfahrzeuge mit Schneeketten aus. Bitte fahrt und bewegt euch vorsichtig“, heißt es weiter.

Auch im öffentlichen Nahverkehr kommt es infolge der Witterung zu Einschränkungen. Besonders im Busverkehr verzeichnet der Verkehrsverbund Stuttgart derzeit Ausfälle und Verspätungen. (Stand: 21 Uhr) Grund dafür sind die glatten Straßen und schwierigen Fahrbedingungen. Fahrgäste werden gebeten, mehr Zeit einzuplanen und sich vorab über aktuelle Verbindungen zu informieren.

Zahlreiche Unfälle nach Wintereinbruch im Südwesten

Andere Regionen im Südwesten blieben ebenfalls nicht von den glatten Straßen verschont. Auf der Autobahn 8 am Nordrand der Schwäbischen Alb nahe Aichelberg mussten mehrere Fahrzeuge abgeschleppt werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Streufahrzeuge und das Technische Hilfswerk seien im Einsatz.

Vermehrte Einsätze auch in Ludwigsburg, Reutlingen und Heilbronn

Auch anderswo im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm sorgte der Wintereinbruch für zahlreiche Einsätze. „Unfälle über Unfälle über Unfälle“, sagte ein Polizeisprecher. Die Präsidien in Ludwigsburg, Reutlingen und Heilbronn berichteten ebenfalls von vermehrten Einsätzen wegen der Witterung.

Bei den Unfällen gab es nach ersten Erkenntnissen einige wenige Leichtverletzte und vor allem Sachschäden. „Das wird über Nacht noch anwachsen“, sagte ein Sprecher in Heilbronn. In Reutlingen sagte der Polizeisprecher: „Noch ist es händelbar.“