Schnee und Eis im Land: Stuttgart rodelt ins neue Jahr

7 Familien beim Rodelausflug am Samstagmittag in Stuttgart. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Schnee in Stuttgart – und die Hänge am Schloss Solitude sind schon gefüllt mit Schlittenfahrern. Die besonderen Bilder aus der Stadt.











Link kopiert

Das neue Jahr beginnt in Stuttgart mit Schnee – und die ersten Familien haben die Hänge am Schloss Solitude zum Rodeln genutzt. Zwar schaut an manchen Stellen noch etwas Gras durch, doch das stört die Kinder nicht. Auch Spaziergänger genießen das Knirschen des Schnees unter den Schuhen.

Unsere Empfehlung für Sie Schnee in Stuttgart Der Kessel erwacht im Schneekleid Am Samstagmorgen erwacht Stuttgart mit Schnee vor der Haustüre. Die besonderen Bilder aus dem Kessel.

Für Schlittenfahrerinnen und Schlittenfahrer gibt es Hoffnung auf noch mehr Winterspaß: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigt sich der Samstag wechselnd bewölkt. DWD-Wetterexperte Marko Puckert rechnet im Laufe des Nachmittags mit weiterem Schneefall in der Kesselstadt. Demnach könnten ein bis zwei Zentimeter Neuschnee fallen.

Wer länger draußen bleibt, sollte sich warm einpacken. Ab Samstagabend sinken die Temperaturen deutlich: Für die Nacht zum Sonntag erwartet der DWD bis zu minus 10 Grad, in der darauffolgenden Nacht sogar bis zu minus 15 Grad. „Ab minus 10 Grad spricht man von strengen Frost“, erklärte ein Sprecher des Wetterdienstes.

Die besonderen Bilder vom Rodeln am Schloss Solitude in unserer Bildergalerie.