Schnee in Stuttgart und Region: Glatte Straßen und S-Bahn-Chaos – die Lage am Morgen

1 In der Nacht schneite es in Stuttgart erneut. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Wer am Montagmorgen unterwegs ist, sollte mehr Zeit einplanen. Der Schnee sorgt für Chaos auf den Straßen und im ÖPNV.











Der Schnee hat Stuttgart und die Region auch am Montagmorgen weiter fest im Griff. Da es in der Nacht erneut geschneit hat, kommt es am Morgen zu Beeinträchtigungen auf den Straßen und im ÖPNV.

Wie der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) mitteilt, fahren die S-Bahnen auf allen Linien aktuell nur im 30-Minuten-Takt. Zudem sind laut der S-Bahn Stuttgart Verspätungen und weitere Ausfälle möglich. Gänzlich spurlos geht das Wetter auch an den Regionalzügen nicht vorbei. Die Stuttgarter Stadtbahn fährt dagegen wie gewohnt. Auch der innerstädtische Busverkehr ist kaum beeinträchtigt – hier kommt es lediglich zu kleinen Verspätungen.

Neben S-Bahn-Pendlern brauchen auch Autofahrer Geduld: Denn noch nicht alle Straßen sind am frühen Morgen geräumt (Stand: 6 Uhr). Entsprechend ist Vorsicht geboten. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilt, gab es in der Nacht aufgrund der Witterungsverhältnisse mehrere Unfälle in Stuttgart. Verletzt worden sei bei diesen jedoch glücklicherweise niemand.