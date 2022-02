Schnee in Stuttgart

7 Rutschig war es in der Nacht und am Morgen auch auf Stuttgarts Straßen. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Mit dem Sturm kam der Donner – und dann der Schnee. In der Nacht zum Montag fielen über Stuttgart ein paar Flocken. Zum Dienstag beruhigt sich das Wetter langsam.















Stuttgart - Das war eine turbulente Nacht: Kräftige Sturmböen sind am Sonntag über Stuttgart gefegt. Mehrmals donnerte es außerdem kräftig. Beim Blick aus dem Fenster am Montagmorgen wurde so mancher dann von einer dünnen Schneedecke überrascht, die sich über die höheren Lagen der Landeshauptstadt gelegt hatte.

Für Probleme im Straßenverkehr sorgte der Schnee laut Stuttgarter Polizei aber nicht: „Uns liegen keine Meldungen über Unfälle vor“, sagte ein Sprecher am Montagmorgen.

Ganz anders auf der Autobahn A8, wo der Schnee der Nacht regelrecht Chaos anrichtete: Rund um den Albaufstieg zwischen Stuttgart und Ulm ging ab Mitternacht fast nichts mehr.

Im Enzkreis sorgte das Unwetter am Sonntag für Überschwemmungen. Verantwortlich für das turbulente Wetter ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) das umfangreiche Sturmtief Roxana über Skandinavien.

Nach den Wetterkapriolen vom Sonntag beruhigt sich das Wetter im Laufe dieser Woche wieder. Im Südwesten bleibt es am Dienstag weitgehend trocken, vom Schwarzwald bis zum Inn zeigt sich der Himmel mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Die Temperaturen klettern auf 5 bis 11 Grad.