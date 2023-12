Schnee in Stuttgart: Märchenhaft verschneit – die schönsten Bilder aus der Region

19 Zwei Spaziergänger mit Hund am Schloss Solitude in Stuttgart. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Des einen Freud, des anderen Leid: In Stuttgart hat es wieder zu schneien begonnen. So mancher Autofahrer und so manche Autofahrerin dürfte vom Anblick am Freitagmorgen wenig begeistert gewesen sein. Genauso wenig wie diejenigen, die Schnee schippen müssen.

Allen anderen hat die verschneite Landschaft sicher ein Leuchten in die Augen gezaubert. Endlich können Kinder den Schlitten auspacken, einen Schneeengel im Schnee machen oder einen Schneemann bauen. Auch die Stimmung auf den Weihnachtsmärkten in und um Stuttgart ist gleich viel romantischer, wenn die Buden mit einer Schneeschicht bedeckt sind.

Nachdem am Dienstag in Degerloch kurzzeitig eine weiße Landschaft zu sehen war, präsentiert sich nun auch der Rest der Region Stuttgart in weißer Pracht. Die zart fallenden Schneeflocken machen Lust auf einen Spaziergang durch die Wälder. Eine Auswahl schöner Schneebilder aus der Region Stuttgart finden Sie in unserer Bildergalerie.