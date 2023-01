14 Ein seltenes Bild: Die Grabkapelle auf dem Württemberg in einer Schneelandschaft. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Der Winter schlägt in diesem Jahr einige Kapriolen, auch in Stuttgart und in der Region. Nachdem es bereits im Dezember zunächst eine längere Kälteperiode gab, auf die eine zwar traditionelle, in diesem Jahr aber besonders ausgeprägte Wärmeperiode zur Weihnachtszeit folgte, ist es nun wieder kälter geworden.

Gemeinsam mit ergiebigen Schneefällen ist das Ergebnis eine Winterlandschaft, wie sie in Stuttgart eher selten zu sehen ist: Ausflugsgebiete wie die Grabkapelle auf dem Rotenberg, aber auch die Innenstadt zeigen sich im idyllisch weißen Kleid.

Zwischenzeitlich hat der Schneefall allerdings wieder aufgehört. Möglicherweise bleibt die Schneedecke auch ein paar Tage erhalten. Die Temperaturen pendeln in den kommenden Tagen um den Gefrierpunkt. Um den Jahreswechsel waren in der Region zeitweise frühlingshafte Temperaturen um die 20 Grad gemessen worden. Auch in den Tagen danach blieb es so warm, dass die Natur sich bereits im Frühling wähnte. Insekten flogen, es wurden erste Marienkäfer gesichtet, Bäume blühten und Vögel brüteten. Allergiker litten bereits unter den Pollen.

Da ist das Winterwetter jetzt doch passender – die schönsten Bilder von Stuttgart ganz in Weiß sehen Sie in unserer Bildergalerie!