26 Zum Schneemannbauen reichte der Wintereinbruch allemal, wie zum Beispiel hier vor Schloss Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Der Schneefall sorgte nicht nur für Chaos, sondern auch für einmalige Bilder in Stuttgart und Umgebung. Die Landschaft war wie gepudert und wirkte wie verzaubert vom winterlichen Flair.















Stuttgart - Leise rieselt der Schnee? Von wegen! Der Winter kam in der Nacht zum Montag mit einem lauten Knall nach Stuttgart. Sturmtief „Roxana“ fegte über den Südwesten und hatte sogar ein Wintergewitter dabei – ein nicht ganz alltägliches Wetterphänomen.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Donner, Blitze und Schnee – das steckt hinter dem Wetterphänomen

Auf Baden-Württembergs Straßen führte der Wintereinbruch zu Verkehrschaos wie in der Nacht zu Teilsperrungen auf der A8. Die Räumfahrzeuge und die Polizei hatten viel zu tun. Schwere Räummaschinen waren auch tags darauf noch unterwegs, um die Straßen vom Schnee zu befreien.

In Stuttgarts Höhen dagegen, am Schloss Solitude zum Beispiel, sorgte das frische Weiß für herrliche Bilder. So nutzen Andreas Siegler (45) und Sohn Pepe (5) den Wintereinbruch zum Schlittenfahren und Schneemannbauen. Auch das Neckartal zeigte sich von seiner winterlichen Seite mit schneebedeckten Weinbergen. Auf der Burg Teck im Kreis Esslingen lag ebenso etwas Schnee. Auch so mancher Spaziergänger ließ sich von dem Wetter nicht abschrecken und wagte eine Runde im Winterwonderland.

