10 Rutschige Straßen sorgten für querstehende Autos. Hier an der Straßenbahnhaltestelle Bopser in Stuttgart. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

90 Unfälle im Stadtgebiet Stuttgart registrierte die Polizei am Mittwoch und am Donnerstagmorgen. Auch in der Region mussten Einsatzkräfte zu einigen Verkehrsunfällen ausrücken. Viele davon verliefen glimpflich. Ein Überblick.















Kinder und Winterspaziergänger freuen sich über die Schneedecke, die die Region Stuttgart seit Mittwochvormittag überzieht. Auf den Straßen sorgte der Wintereinbruch hingegen für einige Turbulenzen.

Im Stadtgebiet Stuttgart ist es am Mittwoch zu 60 Unfällen wegen Glätte auf den Straßen gekommen. Dabei erlitten laut Polizeisprecherin Denise Ray sieben Personen leichte Verletzungen. Am Mittwochabend waren die Straßen dann zwar größtenteils geräumt und gestreut, doch der anhaltende leichte Niederschlag und die kalten Temperaturen sorgten weiterhin für rutschige Straßen – besonders an Steigungsstrecken. In der Nacht zum Donnerstag nahm die Polizei rund 30 weitere Unfälle auf: „Es gab viele Blechschäden, aber keine Verletzten“, so Ray.

125 Unfälle in Ludwigsburg und Böblingen

Die Unfallbilanz des ersten Schneetages für die Landkreise Ludwigsburg und Böblingen zeigt zwar einen immensen Sachschaden, doch Schwerverletzte gab es auch hier keine: „Alles ist bislang sehr glimpflich abgelaufen“, meldet Yvonne Schächtele, die Sprecherin des Polizeipräsidiums Ludwigsburg.

Zwischen Mittwochvormittag und Donnerstagfrüh registrierte das Polizeipräsidium insgesamt 125 Unfälle in den beiden Landkreisen und neun weitere auf den Autobahnen. Insgesamt wurden dabei 14 Personen leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 550.000 Euro. Die höchsten Zahlen meldet das Polizeirevier Ludwigsburg mit 24 Unfällen und zwei verletzten Personen, gefolgt von Leonberg (18), Kornwestheim (15), Sindelfingen (13) und Böblingen (9).

Zwei Schwerverletzte im Landkreis Esslingen

Auch im Landkreis Esslingen haben Eisregen, Glätte und Schneefall am Mittwoch und insbesondere in der Nacht auf Donnerstag für zahlreiche Unfälle gesorgt. Insgesamt vermeldet das zuständige Polizeipräsidium Reutlingen, das auch für Tübingen, Reutlingen und den Zollernalbkreis im Einsatz ist, 52 glättebedingte Unfälle von Mittwochmorgen bis Donnerstagmorgen. Durch die Unfälle wurden sieben Personen leicht und zwei Personen schwer verletzt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 400.000 Euro.

Unter anderem hatte in Esslingen eine 26 Jahre alte Autofahrerin am Mittwochmittag beim Rechtsabbiegen die Kontrolle über ihr Auto verloren. Sie fuhr mit Sommerreifen und stieß mit einem am Straßenrand geparkten Fahrzeug zusammen. Durch den Unfall ist ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden. Bei Wendlingen kam ein Lastwagen am Donnerstag gegen 0.50 Uhr von der Fahrbahn ab. Die Autobahnauffahrt von der B 313 zur A8 bei Wendlingen in Fahrtrichtung Stuttgart musste daher bis etwa 4.30 Uhr gesperrt werden.

29 Unfälle rund um Ulm

Das Polizeipräsidium Ulm, das auch für den Landkreis Göppingen zuständig ist, zählt von Mittwoch- bis Donnerstagmorgen 29 Unfälle – darunter vorwiegend Blechschäden – mit einer Gesamtschadenshöhe von 300.000 Euro. Mehrere davon ereigneten sich in Göppingen. Bei den Unfällen wurden eine Person schwer und zwei Personen leicht verletzt. Auch zu vier Unfällen auf den Autobahnen A7 und A8 musste die Polizei ausrücken.