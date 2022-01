So wird das Wetter in den kommenden Tagen

Offenbach - Die für das Wochenende in vielen Teilen Deutschlands erwarteten Schneefälle sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) nur von kurzer Dauer. Am Samstag und Sonntag fällt noch teils kräftig Schnee: „Vor allem im Bergland sind markante Neuschneemengen über zehn Zentimeter in wenigen Stunden möglich und es wird verbreitet glatt“, sagte ein DWD-Meteorologe am Freitag in Offenbach. Dazu kommt ein starker Wind aus Südwest. An der Nordsee und im Bergland sind stürmische Böen möglich.

Doch spätestens zum Montag steigen die Temperaturen wieder soweit an, dass nur noch in den Gipfellagen der Mittelgebirge und in den Alpen Schnee fällt. Im restlichen Deutschland wird es den Angaben zufolge dann mit Regen- und Schneeregenschauern eher ungemütlich und nass. Und weiter: „Zur Wochenmitte wird voraussichtlich am Rande eines kräftigen Hochs bei den Britischen Inseln noch mildere Luft über die Nordsee zu uns geführt.“