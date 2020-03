Corona und die Supermärkte Esslingen auf Hamstertour

Unfassbar. Mit diesem einzigen Wort kommentiert Martin Sigel das, was er in den vergangenen vier Wochen nicht nur in seinen beiden Esslinger Lebensmittelmärkten erlebt hat. Der Ansturm auf Klopapier, Mehl und Nudeln hat ihm ein Umsatzplus von 50 Prozent beschert – und seiner Kundschaft volle Keller.