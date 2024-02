Schmotziger Donnerstag in Wernau und Neuhausen: Mit welchem Kostüm die neue Bürgermeisterin die Narren verblüffte

16 Benjamin Götz macht mit den Waschlappen Glunkern in Neuhausen Musik. Foto: Ines Rudel

Trompeten und Schalmeien reißen die Menschen in Neuhausen am Schmotzigen Donnerstag aus dem Schlaf. In Wernau musste Bürgermeisterin Christiane Krieger ihren Chefsessel für die Narren räumen – die mussten zwei Mal hinschauen, als sie vor ihr standen.











Um 5 Uhr morgens wecken Trompeten, Pauken und Schalmeien die Menschen in Neuhausen am Schmotzigen Donnerstag. Dann ziehen die Waschlappen Glunker durch die Straßen. Die Guggenmusiker haben sich schon um 4.30 Uhr bei ihrem langjährigen Leiter Markus Novak und seiner Frau Caroline zum Weißwurstfrühstück getroffen. Die beiden sind in dieser Kampagne das Prinzenpaar des Narrenbunds. Beim Fasnetswecken spielt Markus IV. die Schalmei. In den Hochburgen Neuhausen und Wernau waren zum Auftakt der närrischen Hochphase auf den Straßen Massen unterwegs.