Schmorbrand in Neuhausen: Technischer Defekt verursacht Rauchentwicklung in Gaststätte

1 Bei dem Schmorbrand wurde niemand verletzt, über die Schadenshöhe ist noch nichts bekannt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Martin Dziadek

Am Dienstagabend hatte offenbar ein technischer Defekt in einem Elektroverteilerkasten in Neuhausen (Kreis Esslingen) für einen Schmorbrand in einer Gaststätte gesorgt. Die Feuerwehr konnte das Problem beheben.











Am Dienstagabend kam es in einer Gaststätte in Neuhausen (Kreis Esslingen) zu einem Schmorbrand. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war dafür ein technischer Defekt ursächlich.

Gegen 20.20 Uhr hatte eine Brandalarmanlage in der Gaststätte in der Kirchstraße ausgelöst. Die Feuerwehr rückte mit 35 Kräften an die Einsatzstelle aus. Vor Ort stellten die Feuerwehrleute den Strom ab und lüfteten den verrauchten Gastraum. Über den Schaden liegen noch keine Informationen vor, verletzt wurde niemand.