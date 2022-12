1 Die Ermittlungen des Polizeireviers Esslingen dauern derzeit an. Foto: picture alliance / dpa/Friso Gentsch

Bei der Aufklärung zahlreicher Graffiti-Schmierereien, die dieses Jahr in der Esslinger Innenstadt auf einigen Gebäuden angebracht wurden, konnten nun zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Ihnen werden laut Polizeiangaben zwei sich wiederholende Schriftzüge zugeordnet.

Tatverdächtige sind 21 und 24 Jahre alt

Seit Ende des Jahres 2021 seien an mehr als 50 Gebäuden Graffiti-Schmierereien mit einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 70 0000 Euro gemeldet worden. Intensive Ermittlungen, darunter auch die Auswertung von Videoaufzeichnungen, haben die Beamten schließlich auf die Spur der beiden 21 und 24 Jahre alten Tatverdächtigen gebracht. Gegen beide habe die Staatsanwaltschaft Stuttgart richterliche Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt, die am Donnerstag vollstreckt worden seien. Bei den Durchsuchungen der Wohnungen im Stadtgebiet von Esslingen hätten die Beamten umfangreiches Beweismaterial, unter anderem auch Graffiti-Schablonen und Spraydosen beschlagnahmt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Esslingen dauern an. Mögliche weitere Geschädigte, die seit Ende des vergangenen Jahres ein Graffiti an ihrem Gebäude bemerkt, dies aber noch nicht bei der Polizei zur Anzeige gebracht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990 330 zu melden.