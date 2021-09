1 Tahsin Sancak hat etliche eigene Handgriffe entwickelt, um Türen zu öffnen. Foto: Roberto Bulgrin

Wenn Tahsin Sancak angerufen wird, dann hat das häufig einen unerfreulichen Grund. Als Schlüsselnotdienst erlebt der 58-Jährige viele Geschichten, hat aber auch mit Vorurteilen zu kämpfen.

Esslingen - Hundertzehn Euro, so viel kostet in der Regel das Öffnen einer Tür beim Esslinger Schlüsseldienst Sancak. Es komme natürlich darauf an, was das Problem ist, erklärt Tahsin Sancak, der schon seit über 35 Jahren Türschlösser knackt. Denn wenn zum Beispiel der Zylinder blockiert, also das Öffnen der Tür mit herkömmlichen Methoden nicht möglich ist, dann muss gefräst werden. Und das wird teurer. Aufbekommen hat Sancak noch jede Tür. Damit hat er schon vielen Menschen aus misslichen Lagen geholfen – und dabei die eine oder andere verrückte Geschichte erlebt.