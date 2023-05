1 Am Königsbau in Stuttgart ist am Freitagabend ein 25-Jähriger mit einem Messer bedroht worden (Archivbild). Foto: imago images/Arnulf Hettrich/Arnulf Hettrich via www.imago-images.de

Eine Gruppe von Männern hat am Freitagabend einen 25-Jährigen auf dem Schlossplatz in Stuttgart attackiert. Ein Angreifer zückte ein Messer. Die Polizei sucht Zeugen.















Mit einem Messer soll eine Gruppe von Männern einen 25-Jährigen in Stuttgart-Mitte bedroht haben. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 22 Uhr am Freitagabend auf dem Schlossplatz.

Der 25-Jährige habe sich demnach am Haupteingang des Königsbaus aufgehalten, als er aus bislang ungeklärten Gründen mit der Gruppe in Streit geriet. Zwei Männer aus dieser Gruppe sollen ihn getreten und geschlagen haben. Dann habe einer der Angreifer mutmaßlich ein Messer gezogen und versucht, den 25-Jährigen mit Stichbewegungen in Richtung Oberkörper zu verletzen.

Fahndung verläuft ohne Erfolg

Der 25-Jährige sei ausgewichen und lediglich der rechte Ärmel seines Oberteils sei zerrissen. Die Unbekannten sollen daraufhin geflüchtet sein. Eine Fahndung verlief erfolglos.

Der Angreifer mit dem Messer soll etwa 20 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Er hatte kurze dunkle Haare und trug eine dunkle Hose sowie ein helles Oberteil. Zudem habe er eine schwarze Umhängetasche mit sich geführt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0711/8990-3100 beim Polizeirevier 1 in der Theodor-Heuss-Straße zu melden.

Unsere Empfehlung für Sie Sicherheit in Stuttgart So verlief der Beginn des Waffenverbots Seit vergangenem Freitag gilt in Teilen der Stuttgarter Innenstadt eine Waffenverbotszone. Sie soll die Gewalt mit Messern eindämmen. So verlief das erste Wochenende.

Aufgrund der zahlreichen Waffendelikte in Stuttgart gilt seit Februar ein Messerverbot in Stuttgart innerhalb des City-Rings. Die Regelung ist zunächst auf zwei Jahre befristet und wird wissenschaftlich begleitet. Die Verbotszone gilt freitags und samstags zwischen 20 Uhr und 6 Uhr am folgenden Morgen sowie in den Nächten vor gesetzlichen Feiertagen.