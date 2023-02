Schlossplatz in Stuttgart

1 Die alten Bänke stehen im Container zum Abholen bereit – eine Passantin macht es sich darauf noch mal bequem. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der Schlossplatz soll schöner werden. An diesem zentralen Ort treffen Lebensgefühl und Historie aufeinander. 33 alte Bänke entlang der Kastanienalleen werden durch neue ersetzt. Zum Abschied setzen sich Passanten noch einmal drauf, selbst im Container. Ade!















Als einer der schönsten Plätze von Europa wird er gerühmt, bei Sonnenschein ist seine Gartenanlage die größte Liegewiese der Stadt: Der Schlossplatz hält die Hektik der Einkaufsmeile Königstraße auf. Die Bänke laden zum Verweilen ein, sind bei den Jüngeren wie bei den Älteren gleichermaßen beliebt. Hier wird das Lebensgefühl der heutigen Zeit mit der Aura der Geschichte auf angenehme Weise verbunden. Für 33 Bänke entlang der beiden Kastanienalleen an der Planie und an der Bolzstraße ist der Schlossplatz nun aber Geschichte, sie werden in diesen Tagen nach 20 Jahren ausgetauscht. Da der Hersteller den alten Banktypus schon vor Jahren aus dem Sortiment genommen hat, konnten keine Ersatzteile mehr beschafft werden. Deshalb hat sich das Land für einen neuen Banktypus entschieden.

Aufbau der neuen Bänke beginnt am 27. Februar

Die neuen Bänke sehen aus wie die sechs, die bereits im vergangenen Jahr zur Probe aufgestellt und gemeinsam mit dem Denkmalschutz ausgewählt worden sind. „Sie unterscheiden sich optisch bewusst nicht stark von den alten Bänken, weisen aber eine rundere Unterkonstruktion auf“, teilt ein Sprecher des Finanzministeriums mit. Aus wirtschaftlichen Gründen habe man sich für den Austausch entschieden, „da die Kosten für die Instandsetzung der alten Bänke aufgrund von Sondermaßen der Holzlatten unverhältnismäßig teuer gewesen wäre“. Am 27. Februar werde der Aufbau der neuen Bänke beginnen. Im kommenden Jahr sollen dann 24 weitere Bänke um die Jubiläumssäule herum ausgetauscht werden. Ein Exemplar kostet etwa 1300 Euro brutto. Das Holz ist aus unbehandeltem einheimischem Eichenholz gefertigt.

Ade, du liebe, alte Bank! Das ausrangierte Mobiliar steht nun im oder am Container, bereit zum Abholen. Immer wieder setzen sich Passanten drauf – aus alter Liebe.