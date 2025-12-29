Schlossgartenquartier in Stuttgart: „Wird wieder Publikumsmagnet“ – so sieht es bald an der Königstraße aus

„Wird wieder Publikumsmagnet“ – so sieht es bald an der Königstraße aus

9 Die Königstraße 1 (links) und 1c (rechts) werden den unteren Teil der Einkaufsmeile erheblich aufwerten. Foto: LBBW Immobilien

Die LBBW Immobilien investiert in die untere Königstraße in Stuttgart. Im neuen Jahr geht es richtig los im Schlossgartenquartier. Ein Überblick über Zeitpläne und Sperrungen.











Wenn man an die untere Königstraße denkt, kommt einem unweigerlich das Projekt Schlossgartenquartier in den Sinn. Die LBBW Immobilien möchte in den nächsten Jahren die Gebäude Königstraße 1 bis 3 – also vom Arnulf-Klett-Platz bis zum Pusteblumenbrunnen – grundlegend sanieren. Richtig losgehen soll es an der Königstraße 1c. Und zwar im ersten Quartal 2026. Dafür werden im Januar die Bauzäune aufgestellt.