Was sich in den Tiefen des Eckensees verbirgt

8 Putzete am Eckensee: Mitarbeiter der Wilhelma reinigen das Becken. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Wo ist denn der Eckensee hin? Die Antwort: vorübergehend abgelassen! Das Gewässer im Schlossgarten wird routinemäßig gereinigt. Dabei machen die Wilhelma-Mitarbeiter immer wieder auch überraschende Funde.















Strenger Geruch und ein trostloser Anblick. Was bis Montag noch der Eckensee war, ist aktuell eine Betonschale – eine stark verschmutzte noch dazu. Seit Dienstag wird vor der Oper geschrubbt, geschaufelt und gereinigt. Mitarbeiter der für den Schlossgarten zuständigen Wilhelma schaffen bei der jährlichen Frühjahrsreinigung weg, was sich in den vergangenen Monaten in dem 7700 Quadratmeter großen und 60 Zentimeter flachen Becken abgesetzt hat: Schlick, Schlamm, vor allem aber Müll.

Der außergewöhnlichste Fund: ein Ehering

„Wir ziehen dort alles Mögliche raus“, sagt eine Sprecherin der Wilhelma. „Da sind auch mal Straßenschilder dabei.“ Und jede Menge Scherben, auf die die Mitarbeiter achtgeben müssen, damit die zur Säuberung eingesetzten Fahrzeuge keinen Platten bekommen. Es gibt aber auch schöne Überraschungen. „Einmal haben wir einen Ehering aus dem Dreck gefischt“, sagt die Sprecherin. Ob er wieder zu seiner Besitzerin oder seinem Besitzer zurückgefunden hat, vermag sie nicht zu sagen.

4400 Kubikmeter Wasser fließen ins Becken

Dafür äußert sie eine eindringliche Bitte: Die Leute mögen den See nicht als Müllhalde nutzen. „Das macht uns die Arbeit dann leichter.“ Außerdem sollen sich die Parkbesucher an dem See ja erfreuen – erst recht, wenn dort irgendwann eine Außengastronomie angrenzen sollte, wie es die Staatstheater wünschen.

Wann der Eckensee wieder ein See ist? Spätestens am Montag. Bis dahin sei das Becken gereinigt und die während der Wintermonate ausgebaute Pumpe für die große Fontäne wieder installiert, erklärt die Sprecherin. Übers Wochenende wird das Becken dann wieder mit rund 4400 Kubikmeter frischen Wassers befüllt.