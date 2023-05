17 Israel Galván tanzt „Sacre“ in der Karlskaserne. Foto: Reiner Pfisterer/RP

Israel Galván ist als Erneurer des Flamenco bekannt. Auf Einladung der Schlossfestspiele Ludwigsburg macht er auch aus „Le sacre du printemps“ eine Neuentdeckung.















Einer, der den Beinamen „Nijinsky des Flamenco“ hat, musste irgendwann bei diesem Stück angelangen: Am Ende der zweiten Woche der Ludwigsburger Schlossfestspiele war Israel Galván mit seiner Version des „Frühlingsopfers“ zu Gast, jenem Stück also, mit dem der Komponist Igor Strawinsky im Team mit dem Tänzerchoreografen Vaslav Nijinsky am 29. Mai 1913 ordentlich mit Hör- und Sehgewohnheiten brach.