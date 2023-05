Vor der Krönung König Charles führt Royals in ungewisse Zukunft

Mit großem Pomp wird Charles am Samstag als 40. Monarch gekrönt. Doch Skandale, wachsende Kritik am Umgang mit der Kolonialvergangenheit und desinteressierte Untertanen lassen die Zukunft der Royal Family so unsicher scheinen wie selten zuvor.