10 Die „Home & Garden“-Ausstellung kommt auch dieses Jahr wieder nach Schloss Solitude. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Vom 2. April an ist Schloss Solitude wieder für die Besucher geöffnet. Bis Ende September gibt es ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm. Gospel im Osten tritt am 8. und am 9. Juli im Freien auf.















Derzeit ist das grandiose Deckengemälde im repräsentativen Weißen Saal des Schloss Solitude mit Tausenden von kleinen Papierpfeilen und Aufklebern bestückt. Die Restauratoren sind dabei, dem 1768 geschaffenen Werk von Nicolas Guibal neuen Glanz zu verleihen. Seit bald 40 Jahren sei dazu diskutiert und experimentiert worden, jetzt aber befinden sich die Arbeiten auf einem guten Weg, sagt der Restaurator Raymond Bunz. Er ist ein Experte in Sachen Maltechnik, in diesem Fall Öl auf Mauerwerk etwa im Gegensatz zur Fresko-Malerei. Und er weiß selbstredend, wie diese sinnbildliche Darstellung der Wohlfahrt des Landes Baden-Württemberg optimal auszusehen hat.

Die Wiedereroberung des Schlosses vom 2. April an

Aber ungeachtet dessen, was die damaligen Landesbewohner von dieser „Wohlfahrt“ hatten – von diesem Sonntag an lockt das Schloss Solitude wieder mit zahllosen Veranstaltungen. Das Sommerprogramm beginnt am 2. April mit einem „Solitude Sneak Peek“, also salopp formuliert mit der Wiedereroberung des Schlossgebäudes durch die Bevölkerung. Von 10 bis 17 Uhr kann man zwanglos durch das Gebäude wandern und trifft unterwegs auf Menschen in historischer Gewandung. Dazu gehören etwa die Königin Olga, die Hofdame Eveline von Massenbach, die Opernsängerin und Mätresse Caterina Bonafini oder der Modeberater Michelangelo Malvolio, die viel zu erzählen haben. Die Museumspädagogik wird außerdem ihre Vorhaben präsentieren. Und zwischen 12 und 14 Uhr geben im Weißen Saal Mitglieder von Gospel im Osten einen Vorgeschmack auf das Wochenende am 8. und am 9. Juli, wenn in und bei Schloss Solitude das große Open-Air-Wochenende von Gospel im Osten stattfindet.

Besucher und Trauungen

Bis dahin und darüber hinaus gibt es täglich mehrere Führungen, außer montags. Bei einer Sonderführung für Familien mit Kindern wird am 23. April von 14 Uhr an ein Schlossschatz gesucht, daneben gibt es die Führungen mit einer der historischen Figuren. Und etliche Menschen haben sich das Schloss reserviert für einen besonderen Tag: für ihre Trauung. Etwa 60 Anfragen gebe es dazu für dieses Jahr, berichtet Stephan Hurst, der Leiter der Schlossverwaltung Ludwigsburg. Im vergangenen Jahr habe es 56 standesamtliche Trauungen gegeben. Überhaupt freuen sich alle Organisatoren rund um das Schloss, dass Corona überwunden ist, dass das Nachholbedürfnis groß ist und viele danach drängen, das einstige herzogliche Jagd- und Lustschloss zu erleben. „Bei den Sonderführungen konnte Schloss Solitude im Vergleich zu 2019, also vor Corona, im Jahr 2022 einen Zuwachs von knapp 10 Prozent erreichen“, sagt Hurst. Auch sonst ist die Besucherbilanz gut: Mehr als 31 000 Besucher seien 2022 zum Schloss gekommen, so viele sollten es auch dieses Jahr wieder werden.

Herzoglicher Apfeltag und Gospel im Osten

Und da will man das Publikum nicht enttäuschen. Die Schlossverwalterin Christiane König-Lorch listet weitere Aktivitäten auf: Am 14. Mai, Muttertag, gibt es vergünstigte Tickets sowie einen Waffel- und Blumenverkauf, am Sonntag, 18. Juni, gibt es einen Familientag, unter anderem mit einer Schau der Löschfahrzeuge der Feuerwehr Weilimdorf. Die Saison klingt aus am 17. September mit einem „herzoglichen Apfeltag“.

Und dann gibt es noch das Wochenende mit Gospel im Osten: Etwa 300 Sängerinnen und Sänger proben jetzt an dem neuen Programm „The simple things“, das am 8. Juli von 20.15 Uhr an im Freien und bei freiem Eintritt erstmals vorgestellt wird. Dort geht es wie bei den Freiluftkonzerten von Gospel im Osten – die sonst bei der Villa Berg stattfanden – locker zu mit familiärer Picknick-Atmosphäre. Das gilt auch für Sonntag, 9. Juli, von 10.30 Uhr an. Zum Gottesdienst erklingt Gospel, danach gestalten den Tag unter anderem der Stuttgarter Märchenkreis, das Ferienwaldheim Lindental und eine Kostümgruppe.

Messe Home & Garden

Vom 17. bis zum 20. August gibt es rund um das Schloss die Ausstellung „Home & Garden“. Stuttgart ist da als zweites Standbein neben Schloss Salem beim Bodensee offensichtlich vorteilhaft für die Veranstalter, zum zweiten Mal findet die Schau nun auf der Solitude-Höhe statt. Die Themen sind Garten und Draußen-Sein, Lebensgefühl, Kunst und Mode, auch Handwerkliches rund um den Garten wird angeboten. Um das leibliche Wohl kümmert sich Jörg Mink mit seinem Lokal am Schloss. Mit 120 Ausstellern wird wieder gerechnet.