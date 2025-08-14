Schloss Solitude: Beliebte „Home & Garden“ Messe lockt auch bei Hitze viele Gartenbegeisterte an

8 Zum vierten Mal in Folge: die Home and Garden Messe am Schloss Solitude. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Stuttgart kann sich in den nächsten vier Tagen wieder über die Home & Gartenmesse freuen. Inspiration und Shopping stehen aktuell auf Schloss Solitude im Vordergrund.











An diesem Donnerstag hat die Home and Garden Messe auf dem Gelände des Schloss Solitudes begonnen. Zum vierten mal in Folge dient das Rokokoschloss als Kulisse für das Event. Alle Garten- und Dekobegeisterten können noch bis Sonntag Abend an den Ständen vorbeischlendern.

Aussteller bieten Gartenambiente, Mode, Interior, Accessoires und auch Genuss am Jagd- und Lustschloss an. Rund 100 nationale und internationale Aussteller locken in den vier Tagen an ihre Stände.

„70 Jahre internationale Rallye- Solitude“ – Fahrerlager dabei

Auch Kulturinteressierte kommen voll auf ihre Kosten: Vom poetischen Varieté des Circus Piglet über Musik der Marching Band „Swing To Go“ bis hin zu historischen Darbietungen und zeitgenössischer Kunst im Kunstzelt. Krönender Abschluss sind die Rundgänge durch das Schloss selbst, das mit seinen prunkvollen Sälen in die Lebenswelt des 18. Jahrhunderts entführt.

Dieses Jahr kommen auch Autoliebhaber auf ihre Kosten. Anlässlich des Jubiläums „70 Jahre internationale Rallye- Solitude“ gibt es ein historisches Fahrerlager mit über 20 klassischen Rallye-Fahrzeugen.

Shoppen macht bekanntermaßen hungrig: alle Besucher können sich auf den Foodcourt mit unterschiedlichen Caterern freuen. Um nicht alles mitschleppen zu müssen, kann man die Einkäufe auch kostenlos in einem Depot aufbewahren lassen.

Inspiration für Haus und Garten können sich die Besucher Donnerstag bis Samstag (14. bis 16. August) täglich von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag (17. August) von 11 bis 18 Uhr holen. Der Eintritt beträgt 13 Euro, der Online-Kauf auf der Website des Veranstalters ist zu empfehlen, da die Tickets vor Ort zwei Euro mehr kosten.

Für mehr Inspirationen haben wir eine Bildergalerie erstellt. Viel Spaß beim Durchklicken!

