1 Die schwer verletzte Dreijährige wurde anschließend in eine Kinderklinik gebracht (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Boris Roessler

Ein dreijähriges Mädchen ist in Notzingen (Kreis Esslingen) von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Das Kind war auf einmal hinter einem geparkten Fahrzeug hervorgelaufen.















Link kopiert

Notzingen - Am späten Donnerstagnachmittag ist in Notzingen (Kreis Esslingen) ein dreijähriges Mädchen von einem Pkw erfasst und dabei schwer verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge befuhr ein 30-Jähriger mit einem VW Passat gegen 17.50 Uhr den abschüssigen Alemannenweg. Das Kind lief laut Polizei vor einem rechtsseitig geparkten Pkw hervor auf die Straße, worauf es von der Front des Passats erfasst und zu Boden geworfen wurde. Der Autofahrer hatte zuvor noch eine Vollbremsung eingeleitet. Die Dreijährige wurde in der Folge vom Rettungsdienst in eine Kinderklinik eingeliefert.