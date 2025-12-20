Schließzeiten im Kreis Esslingen: Betriebsferien in den Rathäusern – Notdienste zwischen den Feiertagen

1 Die Stadt Ostfildern hat wie viele andere Kommunen über die Feiertage geschlossen. Foto: privat

Wer vor den Feiertagen noch einen Behördengang zu erledigen hat, sollte sich sputen. Die Ämter der Stadt Esslingen sind vom 24. Dezember bis einschließlich 6. Januar 2025 geschlossen. Ab Heiligabend schließt auch die Stadtverwaltung in Ostfildern – dort sind die Rathäuser am 5. Januar wieder offen.

Das Landratsamt Esslingen mit allen Dienststellen schließt vor Heiligabend am Dienstag, 23. Dezember, 12 Uhr. Am 29. und 30. Dezember öffnen alle Dienststellen zu den üblichen Servicezeiten. Von Mittwoch, 31. Dezember, bis einschließlich 6. Januar bleibt das Landratsamt geschlossen.

Wer ist zwischen den Jahren bei den Kommunen in Notfällen zu erreichen? Auf der Homepage der Stadt Esslingen sind die Notdienstzeiten der Ämter zu finden – das Bürgeramt ist am 30. Dezember für Notfälle telefonisch erreichbar von 10 bis 12 Uhr unter 01 63 / 3 51 21 16. Die Sozialpsychiatrischen Dienste in der Fleischmannstraße 6 in Esslingen sind am Montag und Dienstag, 29. und 30. Dezember, sowie am 2. und 5. Januar von 8 bis 12 Uhr erreichbar unter Telefon: 0711/ 35 12-12 22. Das Bestattungsinstitut der Stadt Esslingen ist auch über die Feiertage zu erreichen.

Das Landratsamt Esslingen hat über Weihnachten eingeschränkt offen. Foto: Roberto Bulgrin

In Ostfildern schließen die Rathäuser am Dienstag, 23. Dezember, bereits um 16 Uhr. Für die Beurkundung von Sterbefällen und die Terminvereinbarung für Bestattungen, Beisetzungen und Trauerfeiern ist am Dienstag, 30. Dezember, von 9 bis 12 Uhr ein Notdienst beim Standes- und Friedhofsamt Ostfildern eingerichtet. In dieser Zeit ist das Standesamt unter: 0711 / 34 04-122 und das Friedhofsamt unter: 0711 / 3404-125 erreichbar.

Die Sanitär-Heizung-Klempner-Innung hat einen Notdienst über die Feiertage eingerichtet, wenn es Probleme mit Sanitäranlagen oder mit der Gasheizung gibt. Vom 31. Dezember bis 1. Januar 2026 ist die Firma Julmi in Ostfildern, Ostpreußenstraße 7. unter Telefon: 0711 / 3 42 92 20 zu erreichen. Bereitschaftszeiten sind jeweils von 10 bis 18 Uhr. Auch am 3., 4. und 6. Januar hat die Firma Julmi im Bereich des Altkreises Nürtingen Dienst.

Auch die Bibliotheken machen in den Weihnachtsferien zu

Wer die Feiertage fürs Lesen nutzen möchte, sollte sich ebenfalls rechtzeitig mit Büchern oder anderen Medien aus den Bibliotheken eindecken. Von Mittwoch, 24. Dezember, bis Donnerstag, 1. Januar, ist die Stadtbücherei im Esslinger Pfleghof geschlossen. Auch der Rückgabekasten in der Webergasse steht nicht zur Verfügung. Am Freitag und Samstag, 2. und 3. Januar, ist die Stadtbücherei im Pfleghof geöffnet. Der Bücherbus und die Bücherei Berkheim sind von 22. Dezember bis 6. Januar geschlossen.

Betriebsferien machen auch die Büchereien in Ostfildern. Die Stadtbücherei im Kubino und die Nebenstellen im Scharnhauser Park und in Kemnat schließen von 24. Dezember bis 6. Januar. In dieser Zeit bleibt auch die Außenrückgabe geschlossen. Am Dienstag, 23. Dezember, hat die Stadtbücherei im Kubino noch von 11 bis 15 Uhr offen. Auch in den Büchereien in Plochingen, Neuhausen und Wernau. Die Bücherei in Denkendorf schließt bereits am 20. Dezember und hat dann bis 6. Januar zu.