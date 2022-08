1 Erhielt zuletzt keine einzige Bewerbung mehr: der Wolfschlugener Metzger Jochen Knapp. Foto: Ines Rudel

Die Metzgerei Knapp hat ihr Geschäft in Neuhausen (Kreis Esslingen) dicht gemacht. Sie haben kein Personal gefunden. Das liegt auch daran, dass das Bild vom blutverspritzten Metzger mit Messer in der Hand dem Beruf einen Imageverlust beschert.















Link kopiert

Nun ist es also die Metzgerei Knapp. Eine weitere Schließung; diesmal in Neuhausen (Kreis Esslingen). Nach gerade einmal zweieinhalb Jahren hat Jochen Knapp die Filiale geschlossen. Obwohl es dort gut lief und der Pachtvertrag noch bis Juni 2023 läuft. Er muss also noch fast ein Jahr Miete bezahlen, verdient dort aber keinen einzigen Cent mehr. Auch die Investitionen, die er in Neuhausen getätigt hat, sind noch nicht wieder verdient. Doch dem 50-Jährigen blieb keine andere Wahl. Und damit reiht er sich ein in eine Riege von Metzgern, die aufgeben; entweder, indem sie einzelne Filialen schließen oder ihren Betrieb vollständig dicht machen.