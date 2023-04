1 Die Verdi-Mitglieder haben einiges erreicht – doch könnte es aus ihrer Sicht noch immer nicht genug sein. Foto: dpa/Heiko Rebsch

Trotz des angestrebten hohen Gehaltszuwachses ist noch nicht klar, wie die Gewerkschaftsbasis auf die Schlichterempfehlung im öffentlichen Dienst reagiert. Der Druck auf die Verdi-Führung wächst, meint Matthias Schiermeyer.















Vor frühzeitiger Erleichterung sei gewarnt: Die geglückte Schlichtung bedeutet nicht das Ende des Tarifkonflikts im öffentlichen Dienst. Arbeitgeber und Gewerkschaften müssen die Empfehlung der Schlichtungskommission am nächsten Wochenende noch in ein Tarifabkommen gießen. Trotz eines mutmaßlich historischen Volumens erscheint es in diesen extremen Zeiten nicht sicher, dass die Mehrheit der Arbeitnehmer mit dem Schiedsspruch einverstanden ist.