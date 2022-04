Schleyer-Brücke in Esslingen

15 Das Stahlskelett bildet die Unterkonstruktion für die neue Hanns-Martin-Schleyer-Brücke. Foto: Roberto Bulgrin

Angeliefert wurde das Stahlskelett für die Hanns-Martin-Schleyer-Brücke in Einzelteilen, die vor Ort zusammengesetzt wurden. In einer spektakulären Aktion wurde die Konstruktion nun abgesenkt. Jetzt kann der Aufbau der neuen Brücke beginnen.















Es war eine spektakuläre Aktion, die sich über zwei Tage hinzog: Zentimeter für Zentimeter senkten spezielle Hydraulikpumpen die 500 Tonnen schwere Stahlkonstruktion ab. Sie lässt gut erkennen, wie die Brücke künftig aussehen wird, denn in seiner Form folgt das Skelett der Fahrbahn, die darauf gebaut wird. Angeliefert wurden die Einzelteile vor gut einem Jahr, erst vor Ort wurden sie nach und nach zusammengefügt. Die Konstruktion hat eine wichtige Doppelfunktion. Zum einen bildet sie jetzt die Unterkonstruktion der neuen Brücke. Zum anderen war das Stahlgerüst der statische Rahmen, an dem die alte Brücke hing, um dann stückweise abgebaut zu werden. Bis auf beiden Neckarseiten die sogenannten Widerlager, also die massiven Bauteile, auf denen die Brücke aufliegen kann, vorbereitet waren, schwebte die Stahlkonstruktion auf Behelfspfeilern über dem Neckar.