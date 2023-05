Zwei Menschen sterben bei Feuer in Flensburg

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Flensburg sind am Donnerstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Es handele sich um einen Mann und ein Kind, wie der Feuerwehr-Einsatzleiter der Deutschen Presse-Agentur sagte.















