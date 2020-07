1 Es war einmal eine unbeschwerte Zeit: Auch der Einkaufsbummel steht mittlerweile im Zeichen von Corona. Foto: Tom Weller

Esslingen verwandelt ES funkelt ins Sommerfunkeln. Ludwigsburg startet eine lokale Kampagne. Nürtingen lässt Wirten mehr Raum.

Esslingen - Funkelt es noch in den Einkaufsstraßen Baden-Württembergs? Oder hat die Corona-Pandemie die Lust am Konsum komplett erstickt und dafür gesorgt, dass man nur rasch das Allernötigste beschafft, anstatt gemütlich zu Schlendern und zu Shoppen? Fakt ist: Eine langsame Wiederbelebung ist in den Shoppingmeilen zwar zu erkennen. Aber das Publikum ist noch ziemlich zurückhaltend. Deshalb versuchen Städte wie Esslingen, Ludwigsburg oder Nürtingen etwas dagegen zu tun. Sommerfunkeln nennen die Citymanager in Esslingen das. Ab Ende des Monats will die Stadt gemeinsam mit Händlern und Gastronomen sieben Wochen lang kleinteilig, aber beständig den Konsum anregen. Eine mühsame Angelegenheiten, denn die Verunsicherung unter den Verbrauchern ist allen Umfragen zufolge nach wie vor groß.