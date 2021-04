1 Schleich-Chef Dirk Engehausen sieht großes Wachstumspotenzial im Ausland. Foto: Schleich

Schleich-Chef Dirk Engehausen erzählt im Interview, warum der Spielfigurenhersteller aus Schwäbisch Gmünd auf immer mehr Wunschzetteln landet, Jungs anders spielen als Mädchen, und was er an seinem Job liebt.

Schwäbisch Gmünd - Der Spielfigurenhersteller Schleich aus Schwäbisch Gmünd will in diesem Jahr um rund 20 Prozent wachsen. Im Interview erzählt Schleich-Chef Dirk Engehausen, warum er Produkte mit deutlich mehr Lerninhalt herausbringen will und eine Kooperation plant.