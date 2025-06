Schlehenfest in Denkendorf: Zu diesem Fest kommen die Gäste sogar aus dem Ausland

1 Birgit Krattenmacher und Johannes Henzler vor der historischen Kelter im Maierhof. Foto: Ulrike Rapp-Hirrlinger

1977 hat alles angefangen – damals als kleines Straßenfest im Denkendorfer Maienhof. Heute ist das Schlehenfest alle zwei Jahre ein Großereignis in der Gemeinde.











Link kopiert

Das Schlehenfest ist ein Projekt des ganzen Ortes. 32 Denkendorfer Vereine beteiligen sich daran, dazu örtliche Einrichtungen und Organisationen. Das Fest findet alle zwei Jahre statt – in diesem Jahr vom 27. bis zum 29. Juni. Es wird von der Arbeitsgemeinschaft Denkendorfer Vereine (ARGE) mit Unterstützung der Gemeinde organisiert.

Dass es ein rein von den Denkendorfern auf die Beine gestelltes Fest ist, darauf ist der ARGE-Vorsitzende Johannes Henzler stolz. Obwohl der organisatorische Aufwand, der von den Ehrenamtlichen gestemmt werden muss, riesig sei, so Henzler. „Das Fest soll Denkendorf repräsentieren mit seinen vielen unterschiedlichen Vereinen, den Kirchen und anderen Einrichtungen oder Organisationen wie Feuerwehr und Schulen“, sagt der ARGE-Vorsitzende.

Gäste aus Frankreich

Angefangen hat alles 1977 als Straßenfest im Maierhof. 1988 wurde dann das erste Schlehenfest gefeiert, das seither – mit einer Corona-Zwangspause 2021 – im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindet. Mit dabei sind traditionell auch Gäste aus Denkendorfs französischer Partnerstadt Meximieux. Eine rund 20-köpfige Delegation, darunter Alt-Bürgermeister Christian Bussy und der aktuelle Rathauschef Jean-Luc Ramel, hat sich angekündigt und wird französischen Wein und Käse mitbringen.

Unsere Empfehlung für Sie Ehrenamt in Denkendorf Ein Leben zwischen Gartenbau, Musik und kirchlichem Engagement Der Denkendorfer Johannes Henzler engagiert sich in vielen Bereichen. Seit zwei Jahren ist er der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Denkendorfer Vereine.

Im historischen Ambiente rund um die Kelter im Maierhof unterhalb des Klosters gibt es die unterschiedlichsten Stände und Angebote. Auf der Showbühne wird das Fest am Freitag um 18.30 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich eröffnet. Dort treten drei Tage lang zudem Musik-, Tanz- und Turngruppen auf. Zum ersten Mal dabei ist die örtliche Theatergruppe „Schlaiabäuch“, die schwäbische Sketche zum Besten geben wird. Abends gibt es dann Live-Musik von Bands aus der Region: Am Freitag spielen „Copycat“, am Samstag „The Real Push“ und am Sonntag präsentieren „Banda de Gaitas“ galizische Musik.

Plastikenten schwimmen um die Wette

Der vom TSV Denkendorf organisierte SWE-Schlehenlauf, zu dem bis zu 300 erwachsene Läuferinnen und Läufer erwartet werden, bildet den Auftakt am Samstag. Kinder, Jugendliche und Erwachsene drehen auf der rund 1,3 Kilometer langen Strecke um den Maierhof unterschiedlich viele Runden. Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst, bevor um 12 Uhr mit dem 3. Denkendorfer Entenrennen ein weiterer Höhepunkt ansteht. 2500 gelbe Plastikenten werden sich auf der Körsch ein Wettrennen liefern. Sie alle werden am Ende wieder aus dem Wasser gefischt, versichert Birgit Krattenmacher, die als stellvertretende Hauptamtsleiterin mit im Organisationsteam sitzt. Als Hauptpreise gibt es jeweils einen Rundflug am Flughafen Stuttgart und der Hahnweide Kirchheim sowie einen Besuch im Tower des Stuttgarter Flughafens.

Unsere Empfehlung für Sie Erziehungshilfe in Denkendorf Damit junge Menschen gut ins Leben finden Die Erziehungshilfestelle in Denkendorf ist in neue Räume gezogen. Dort bekommen Kinder, Jugendliche und ihre Familien Beratung und Unterstützung.

Der Erlös aus dem Verkauf der Lose zu je drei Euro kommt sozialen Zwecken zu Gute. Der örtliche CVJM, der jüngst unter anderem mit einem großen kostenlosen Open-Air-Konzert sein 125-jähriges Bestehen feierte, wird ebenso unterstützt wie die Anschaffung eines Paralleltandems, mit dem der Verein Füreinander in Denkendorf Radelspaß auch für diejenigen anbieten möchte, die sich alleine nicht mehr auf den Drahtesel wagen.

Besonders bei Kindern beliebt, aber laut Henzler auch als sichtbares Zeichen der Völkerverständigung gedacht, ist der Luftballonstart am Freitagabend. „Die Partnerschaftsarbeit ist uns sehr wichtig – vor allem in diesen Zeiten“, betont der ARGE-Vorsitzende.

Puppentheater und Ponykutschen

Für die jungen Festgäste gibt es am Samstag und Sonntag eine Spiel- und Spaßwiese mit Hüpfburg und zahlreichen Outdoor-Spielangeboten, die das Jugendhaus Focus gemeinsam mit dem Förderverein der Albert-Schweitzer-Schule organisiert. Finanziert wird das Angebot von der ARGE. „Wir wollen, dass es kostenlos ist, damit alle Kinder mitmachen können“, betont Henzler. Am Sonntag finden im Kinderhaus Maierhof drei Puppentheater-Vorstellungen statt. Zudem gibt es am Wochenende Ponykutschfahrten und eine Mitmachaktion des Projekts „Hoffnungsbären“.

Maßnahmen gegen Amokfahrten

Damit das Fest reibungslos über die Bühne geht, gilt es vieles zu bedenken – aus Nachhaltigkeits- und Sicherheitsgründen. Nachhaltige Bänder für die Luftballons gehören ebenso dazu wie eine Security und in diesem Jahr zudem Maßnahmen gegen Amokfahrten. „Wir werden die Zufahrten so sperren, dass kein Fahrzeug hineinrasen kann“, betont Birgit Krattenmacher. An den Hauptzufahrten werden große mit Wasser gefüllte Container auf Paletten platziert, an anderen Stellen sollen Fahrzeuge das Durchkommen verhindern. Ein Hubwagen stehe bereit, um im Notfall die Container wegzufahren. Das DRK, das den Rettungsdienst versieht, ist ganz vorne am Eingang zum Maierhof und damit nahe an den Hindernissen präsent. Auch die Feuerwehr sehe Möglichkeiten, die Hindernisse im Notfall rasch zu überwinden, sagt Henzler.

Programm

Das diesjährige Schlehenfest findet von Freitag, 27. Juni bis Sonntag, 29. Juni rund um die historische Kelter im Maierhof unterhalb des Klosters statt. Das detaillierte Programm gibt es auf der Internetseite der Gemeinde: www.denkendorf.de/freizeit-kultur/feste-maerkte/schlehenfest

Entenrennen

Zum dritten Mal organisiert die Bürgerstiftung ein Entenrennen auf der Körsch. Der Erlös kommt zwei örtlichen Projekten zu Gute. Lose gibt es zu drei Euro unter anderem im Bürgerbüro und der Bücherei. Weitere Infos unter https://buergerstiftung-denkendorf.de

Beteiligte

Organisiert wird das Schlehenfest alle zwei Jahre von der Arbeitsgemeinschaft Denkendorfer Vereine (ARGE). In diesem Jahr beteiligen sich 32 örtliche Vereine und weitere Organisationen. Auch eine Delegation aus der französischen Partnerstadt Meximieux reist an. Der Bürgerbus bedient das Fest mit einem Sonderfahrplan. Knapp 50 Sponsoren, nahezu alles örtliche Firmen, unterstützen das Fest finanziell.