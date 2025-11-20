„Schlechteste Straße überhaupt“: Das ist die wohl schlimmste Straße in Esslingen

1 Der Asphalt auf der Strecke ist teilweise verformt. Foto: Sebastian Xanke

Die wahrscheinlich holprigste Straße in Esslingen führt ausgerechnet in das größte Industriegebiet der Stadt. Plant die Verwaltung Verbesserungen?











Link kopiert

„Das ist die schlechteste Straße überhaupt“, sagt die Frau, während es den Bus schüttelt. Sie sitzt ganz vorne und spricht mit dem Fahrer. Der seufzt und sagt nur: „Ja“. Die beiden befinden sich nicht auf einer verlassenen, kaum genutzten Straße, sondern in Esslingens größtem Industriegebiet. Fast alle Plätze im Bus sind belegt. Die Emotionen in den Gesichtern der Fahrgäste spiegeln die Schlaglöcher auf der Straße: mal ein Kopfschütteln, mal ein erstaunter Blick zum Nebensitzer. Die meisten sind es gewohnt.

Der Bus – und mit ihm täglich hunderte andere Fahrzeuge – fährt von der Ecke Zeppelinstraße / Max-Planck-Straße über die Fritz-Müller-Straße, die in die Eberspächerstraße übergeht, weiter die Kurt-Schumacher-Straße bis zur Unterführung bei der griechisch-orthodoxen Kirche in Esslingen. Neben ein paar Abschnitten in gutem Zustand gibt es auf der Strecke derzeit eine kleinere Baustelle, viele Schlaglöcher und teils Wellen im Boden – es sind die vielleicht holprigsten Straßen der Stadt.

Dabei ist das Gewerbegebiet Neue Neckarwiesen mit knapp 200 Hektar Fläche das größte Esslingens. Es zählt sogar zu den größten Industriegebieten der Region Stuttgart. Namhafte Firmen wie der Automobilzulieferer Eberspächer, der Aufzughersteller TK Elevator und Autogigant Mercedes haben sich hier angesiedelt. Doch der Weg zu den Büros und Werken ist für die Beschäftigten aus Richtung Esslingen im wahrsten Sinne des Wortes steinig.

Stadt Esslingen äußert sich zu Straßenschäden

Die Fahrt mit dem Bus mutiert zum Glücksspiel: Wie schnell ist der Fahrer unterwegs? Trifft er jedes Schlagloch, jede Erhebung in der Straße? Gibt es viel Verkehr? Wer besonders viel Pech hat, erwischt bei der Unterführung in der Kurt-Schumacher-Straße eine grüne Ampel. Kräftig rüttelt das Fahrzeug, wenn es mit Schwung aus der Senke hinaus- oder hineingeht. Soweit so schlecht. Nachfrage bei der Stadt: Sind die teils massiven Straßenschäden an der Strecke bekannt?

Die Fritz-Müller-Straße ist stückweise ein Flickenteppich. Foto: Sebastian Xanke

„Die Situation in der Fritz-Müller-Straße ist nicht zufriedenstellend, aber verkehrssicher“, heißt die Antwort. „Gleichzeitig ermöglicht es die aktuelle Haushaltssperre nicht, dort kurzfristig Maßnahmen umzusetzen. Nichtsdestotrotz haben wir dieses Thema beziehungsweise diesen Standort intern auf der Liste, um den Zustand baldmöglichst zu verbessern.“