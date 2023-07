1 Die Sanierung des Gymnasiums Plochingen ist ein in allen Belangen herausforderndes Großprojekt. Foto: Roberto Bulgrin

Eine an der Sanierung des Plochinger Gymnasiums beteiligte Firma ist insolvent. Zudem drohen Mehrkosten. Der Gemeinderat wird entscheiden müssen, ob er die Sanierung über den Hauptbau hinaus weiter befürwortet oder auf Eis legt.















Link kopiert

An schlechte Nachrichten im Zusammenhang mit der Sanierung des Gymnasiums ist man in Plochingen schon fast gewöhnt. Aktuell musste der Gemeinderat erfahren, dass der beauftragte Garten- und Landschaftsbauer Insolvenz angemeldet hat. Jetzt versuche man, die dringendsten Aufgaben mit der Firma durchzuführen, die die laufenden Unterhaltsmaßnahmen an Straßen und Wegen in Plochingen abdeckt. Dringend ist zum Beispiel die Wiederherstellung des Raunerwegs. Die Pflanzarbeiten sollen dagegen neu ausgeschrieben werden.