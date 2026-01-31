Schlaitdorf im Kreis Esslingen: BMW brennt – Fahrer kommt ins Krankenhaus

Feuerwehr und Polizei sind in den frühen Morgenstunden in Schlaitdorf wegen eines brennenden Autos im Einsatz.
Am frühen Samstagmorgen hat ein BMW in Schlaitdorf (Kreis Esslingen) gebrannt. Die Einsatzkräfte waren gegen. 1.45 Uhr in die Steigstraße gerufen worden. Das teilt die Polizei mit. Das Auto war vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten.
Die Feuerwehr löschte den Pkw. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden in Höhe von circa 5000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zur weiteren Beobachtung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.