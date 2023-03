Reisen für Filmfans Die besten Städte für Kinoliebhaber

Nicht nur für Regentage bietet sich im Urlaub ein Besuch im Kino an. Viele reisen auch gezielt in Städte mit besonderen Lichtspieltheatern. Eine neue Studie hat analysiert, wo in Europa die Auswahl groß und die Qualität gut ist.